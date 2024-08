Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo | Rilasciato il primo sguardo alla seconda stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 12 agosto 2024) Fermare una guerra è stato solo l’inizio per. Disney+ ha pubblicato un nuovo teaser per l’inizio della produzione della2 die gli dei, con le prime immagini della prossimadell’adattamento di successo dell’amata serie di libri bestseller di Rick Riordan. Laaffronterà Il mare dei mostri, il secondo libro della serie, e mentre gran parte del filmato del nuovo teaser,al D23 Expo, ripropone gli dei e i mostri che il giovane(Walker Scobell) ha affrontato nella prima, abbiamo un breve assaggio di ciò che il semidio dovrà affrontare per la sua prossima grande sfida. Potete dare un’occhiata qui sotto.