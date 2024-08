Olimpiadi il medagliere di tutti i tempi | l’Italia si conferma nelle zone alte!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024)è stata protagonista di un ottimo rendimento alledi Parigi 2024 e il bilancio è sicuramente positivo. In totale gli azzurri hanno conquistato 40 medaglie (12 ori, 13 argenti e 15 bronzi) ed è stato eguagliato il risultato di Tokyo 2020 con due ori in più.ha chiuso ilal 9° posto. Un’altra classifica è molto interessante e anche in questa speciale graduatoriaoccupa le prime posizioni: stiamo parlando deldidopo Parigi 2024. La graduatoria mostra il totale di tutte le medaglie conquistate da ogni singola nazione nei giochi olimpici estivi dal 1896. Sul fronte della graduatoria dila classifica è guidata dagli USA con 2.761 medaglie, sul podio anche Unione Sovietica e Gran Bretagna. Nella top 5 anche Cina e Francia.