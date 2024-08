Napoli ora Conte ha fretta | obiettivo Lukaku prima di Verona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Il primo mattoncino della stagione è stato messo: seppur a fatica, senza brillare e solo tramite la lotteria dei rigori, ilbatte il Modena e avanza ai 16esimi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Palermo.però c'è da tuffarsi nel campionato, che domenica 18 agosto alle 18.30 vedrà gli azzurri debuttare al Bentegodi di: parafrasando le parole pronunciate dopo la gara del Maradona, la marcia di avvicinamento in ottica mercato non è andata secondo i piani auspicati da Antonio, che da qui al match di esordio si aspetterà un botto da consegnare almeno alla panchina. Il sogno si chiama Romelu, ma ad oggi il più vicino in entrata è David Neres, il puntello per le corsie esterne.