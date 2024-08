Locazioni brevi Ora Conti mostri più coraggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Anche Pisa dovrà fare ida settembre con il CIN (Codice Identificativo Nazionale) per censire attraverso una banca dati, le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazione breve o finalità turistiche, per contrastare l’abusivismo ed arginare l’evasione. "L’iniziativa nazionale che coinvolge anche la nostra città era già stata individuata dal nostro gruppo consiliare come riferimento di un odg prontamente bocciato dalla destra lo scorso dicembre in consiglio comunale durante la discussione del DUP – afferma Paolo Martinelli, capogruppo de La città delle Persone – Una proposta che era un primo passo per la regolamentazione degli affittiche anche a Pisa sta drogando il mercato immobiliare con conseguenze negative per la ricerca di casa soprattutto per le famiglie più fragili e per gli studenti.