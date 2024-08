Le bombe di Musk e la difesa della guerra ibrida in nome del free speech

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 12 agosto 2024) Se un influente miliardario saudita impegnasse il proprioe le proprie sterminate sostanze per diffondere in Occidente il verbo wahabita e diramasse via social bellicosi comunicati strategici, corredati da impressionanti fake news, circa l’inevitabilitàsanta nel Regno Unito dilaniato dalle rivolte antislamiche, c’è da credere che le misure repressive immediatamente adottate dal governo di Sir Keir Starmer non incontrerebbero le riserve e le obiezioni di chi oggi, da destra, accusa i laburisti inglesi di attentare al libero pensiero del mahatma digitale del teppismo brexiter e facoltoso impresario del caos contro la democrazia britannica.