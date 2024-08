La storia dell’Unione Editori e creators digitali di ANICA

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 12 agosto 2024) In un mondo, come quello cinematografico, al centro di continue evoluzioni e rivoluzioni, era inevitabile che l’universo del cosiddetto “storytelling” digitale intrecciasse le proprie strade con le forme audiovisive “più tradizionali”. E proprio per far convergere questi due ecosistemi, nell’ottobre del 2021 – in seno ad(Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive – è nata l’Unione. A farne parte sono ben 24 imprese italiane che orbitano all’interno dell’industria audiovisiva 4.0. LEGGI ANCHE > Il progressivo passaggio al touch dei programmi di montaggio in app Audiovisivo e storytelling digitale sono le due parole chiave attorno a cui ruota l’Unionedi