La più grave minaccia per le Alpi è un insetto di 5 millimetri | l’epidemia di bostrico fa più danni della tempesta Vaia Perché c’entra la crisi climatica

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dalla maestosa bellezza delle Pale di San Martino lo sguardo corre più giù: il verde scuro dei boschi di abete rosso lascia lo spazio a enormi macchie color ruggine. Siamo in una delle foreste più prestigiose d’Italia, quella di Paneveggio, chiamata “foresta dei violini”qui Antonio Stradivari sceglieva personalmente il legno – che ha caratteristiche uniche – per produrre i propri strumenti musicali. Quelle macchie – abeti morenti, senza più aghi, destinati a schiantarsi al suolo – si sono diffuse tanto nella foresta di Paneveggio quanto, soprattutto, lungo le nostrecentrali e orientali: un susseguirsi, senza soluzione di continuità, di peccete “malate”. Il responsabileloro distruzione è un insettino che arriva a malapena a cinquedi lunghezza. Si chiama, in gergo tecnico, ips typographus e fa partefamiglia dei coleotteri.