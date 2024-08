Il caso del distretto di San Paolo | Una situazione grottesca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) "È unache ha del grottesco quella che interessa la costruzione della casa di comunità di San. Da una parte l’aspettativa dei residenti di quella parte assai popolosa di Prato e dall’altra quell’inaugurazione, avvenuta il 28 maggio scorso con tanto di posa di prima pietra, senza che la procedura di bonifica dell’area interessata al cantiere fosse stata fatta". Rita Pieri, consigliera comunale di Forza Italia, interviene suldel cantiere per la realizzazione delsocio sanitario di San, reclamato dal quartiere dal lontano 2015. L’Asl Toscana centro ha spiegato che i lavori non sono iniziati perché "l’area è stata consegnata alla ditta aggiudicataria dell’appalto per poter iniziare la fase di bonifica bellica, come previsto dalla legge".