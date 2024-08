I programmi in tv oggi 12 agosto 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 12 agosto 2024) Su Rai Uno nero a metà, su Canale 5 Cagliari – Carrarese. Guida aiTv della serata del 12Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 12? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Kung Fu Jungle. Hahou Mo, maestro di arti marziali, si consegna alla polizia dopo aver procurato accidentalmente la morte di un uomo. Durante la sua detenzione in carcere, diversi campioni di arti marziali vengono fatti fuori, uno dopo l’altro, per mano di Fung Yu-sau, impazzito dopo la morte della moglie.