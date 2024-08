Gudmundsson Inter ancora in corsa | uno scambio può interessare – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Proprio mentre tutto sembra fatto per il passaggio di Albertalla Fiorentina, l’potrebbeintromettersi per portare l’islandese a Milano. Lo riporta Sky Sport, che sottolinea la possibilità di unocheessa il Genoa. POSSIBILE INSERIMENTO – Non èdetta l’ultima parola sul passaggio di Albertalla Fiorentina. Nonostante il club viola e il Genoa abbiano trovato un accordo di massima per il passaggio del giocatore in viola, la cessione di Mateo Retegui ha rallentato la chiusura dell’operazione. Il che lascia all’la possibilità di potersiinserire. Lo riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, che mette in guardia su un incastro di mercato da non scartare a priori.