Gesesa-Morcone interruzione idrica notturna fino al 31 agosto

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoComunichiamo che a causa del calo delle portate e dal forte assorbimento in distribuzione da questa sera 12al 31sarà sospeso il servizio idrico dalle ore 21.00 alle ore 07.00 per le utenze servite dal serbatoio Fontana Stampa. Le zone interessate sono: Cumbriano e Fossi di Fazio. “Ci scusiamo ancora una volta per i disagi arrecati, indipendenti dalla sua volontà, e garantisce, come sempre, il massimo impegno per la risoluzione di tutti i problemi che si dovessero presentare e per garantire la più efficiente erogazione della risorsa. Si rappresenta inoltre che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte.