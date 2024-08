Ex convitto la svolta | Finalmente un progetto Presto l’incontro a Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) La partita dell’ex Vittoria Colonna potrebbe essere a una. La Prefettura ha convocato per il 3 settembre un incontro per parlare dello stabile da tempo al centro delle cronache per i bivacchi e le attività illecite che vi si svolgono. Alè invitato ovviamente il comune di Fano, ma anche Invimit, la società del Ministero dell’Economia e Finanze che ne ha la proprietà. Una quadratura che potrebbe disegnare un nuovo futuro per lo stabile. Ne è convinto l’onorevole della Lega Mirco Carloni. Come mai questo ottimismo? "Lo status attuale dell’immobile ci permetterà di farlo diventare una risorsa perché è stato trasferito ad “invimit s.g.r.” spa, società direttamente partecipata dal Ministero Economia e Finanze. Questa società serve proprio a valorizzare beni pubblici.