È solo una gara a chi nasconde meglio la me***a sotto il tappeto | Fedez interviene sul flirt tra Chiara Ferragni e Silvio Campara

(Di lunedì 12 agosto 2024), Giulia. L’intreccio a tre che infiamma l’estate è entrato nel vivo. Se tutte le voci rincorrevanoe le sue spasimanti, nessuno aveva volto lo sguarda su, che nel frattempo non indugiava e strizzava l’occhio a, marito e padre di due figli. A riportarlo è l’esperto di gossip, Gabriele Parpiglia, che rivela i dettagli più intimi della nascita di questa presunta relazione. “L’amore dinon nasce da una precedente amicizia tra i due. No. Le prime a conoscersi e ad avvicinarsi sono le due donne, ovvero, Giulia Luchi, moglie die madre dei loro figli di due e cinque anni e la famosa imprenditrice digitale”. Le due donne si sarebbero conosciute a Forte dei Marmi, grazie a una cerchia di amici in comune.