CLAMOROSO – Calciomercato Milan Federico Chiesa a Milanello in cambio di…

(Di lunedì 12 agosto 2024), secondo quanto riportato da Tuttosportpotrebbe arrivare aello in cambio di un rossonero. L’ideain cambio di Alexis Saelemakers? C’è margine! Il nome del 26enne italiano resta, infatti, caldo sul frontee rimbalza anche dalle parti di casa. Stando a quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, poi, la presenza dell’agente del giocatore della Juve, Fali Ramadani, ao, nei giorni scorsi, non è passata inosservata. C’è, quindi, stato un contatto diretto tra le parti. Si perché l’esterno d’attacco è in uscita dai bianconeri e sta cercando una squadra. Stando a quanto riportato dal quotidiano citato in precedenza, potrebbe innescarsi unscambio di mercato tra il Diavolo e i bianconeri. Thiago Motta, infatti, è un grande estimatore di Alexis Saelemaekers.