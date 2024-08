Che forte la bergamasca Milesi Anche a Verbania detta legge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Successo dellaSilvianella quinta edizione del Trofeo Santuario Madonna del Boden-Memorial Pietro e Franco Longo Borghini, gara in due prove con classifica generale per la categoria donne juniores., portacolori della Biesse Carrera formazione del bresciano, è salita in cattedra grazie al trionfo nella cronoscalata di 4,700 chilometri che l’orobica ha conquistato in 14 minuti e 9 secondi anticipando di 8“ l’abruzzese De Laurentiis e di 25“ laBelotti del Canturino 1902. Proprio in virtù di questo successosi è assicurata la speciale classifica a tempi davanti alla stessa De Laurentiis e alla trentina Chantal Pegolo. Quest’ultima si è invece imposta nella corsa in linea dove ha superato Sara Luccon e l’onnipresente De Laurentiis mentrechiudeva in quarta posizione.