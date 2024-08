Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 12 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’pareggiando contro il Chelsea ha messo fine alle amichevoli estive. Ora l’esordio con il Genoa in campionato. Sul mercato, giornata abbastanza povera di. Su Gasiorowski, il Valencia ostacola i nerazzurri. Quanto alla situazione in attacco, è ancora tutto in divenire.