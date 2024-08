Branco di bulli identificato resta lo sgomento | 13enne sotto choc

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è ancoraed indignazione nel mandamento per il grave episodio dismo ai danni di un ragazzo di appena 13 anni, malmenato da una baby gang composta da altri minorenni e un maggiorenne, tutti già individuati e denunciati alle autorità competenti. Il fatto accaduto a Sirignano è stato denunciato dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borelli dopo che il video dell’accaduto aveva fatto il giro dei social diventando virale. Frasi deprecabili, pugni, schiaffi, persino il baciamano messo in atto da undiche hanno deciso che valesse la pena immortalare l’impresa, vittima un adolescente che ora ha comprensibilmente paura di uscire di casa e certamente l’esperienza lo segnerà per tutta la vita.