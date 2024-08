Basta attacchi ai civili La richiesta di Tajani a Israele E sull' Ucraina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) «Chiediamo con forza a— che ha il diritto di difendersi, come abbiamo sempre detto — di interrompereche portano a un numero altissimo di vittime, il che è in contrasto con il diritto internazionale». L'ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, in un'intervista al Corriere della Sera. «C'è un percorso in atto, ci sono mediazioni - ha aggiunto il vicepremier - Siamo contrari a ogni atto che alzi ulteriormente la tensione e coinvolga innocenti. È l'ora del cessate il fuoco, come ha appena detto anche Joe Biden, non è troppo tardi». In merito all'afferma: «Noi siamo sempre stati chiari sul punto. Sosteniamo l'senza se e senza ma, possiamo comprendere la loro volontà di difendersi anche contrattaccando, ma non siamo in guerra con la Russia.