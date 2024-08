Barcellona travolto 3-0 dal Monaco nel Trofeo Gamper | fischi per i blaugrana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Una sconfitta che fa rumore e che accende un campanello d’allarme: ilè stato3-0 dalnel tradizionale appuntamento del, classica amichevole dell’estate azulgrana. Allo stadio Olimpico Lluís Companys, il Barça del neo tecnico Hans-Dieter Flick esce tra idel Montjuic. A segno per i monegaschi Lamine Camara, Breel Embolo e Christian Mawissa tutti nella ripresa, dopo il primo tempo terminato senza reti. Lamine Yamal, acclamato dal pubblico, è sceso in campo per cercare la rimonta, ma il giovanissimo fuoriclasse non è riuscito ad incidere. L’ultima squadra ad aver espugnato lo stadioin occasione delera stata la Sampdoria nel 2012. In quell’occasione la formazione blucerchiata si era imposta per 1-0 con un gol di Soriano. “Non è stata una bella partita.