Addio a Valerio Fasoli ex Calciatore del Lanciano | Deceduto Dopo un Incidente Stradale

(Di lunedì 12 agosto 2024) Pescara -, exdel, èieri sera all'età di 71 anni presso l'ospedale Santo Spirito, dove era ricoverato in gravi condizioni da diverse settimane.era stato coinvolto in unlo scorso 21 luglio a Fossacesia, mentre era alla guida della sua moto. Nonostante gli sforzi del personale medico, l’ex atleta non è riuscito a superare le conseguenze dell'ed è spirato nel reparto di Rianimazione. Alla notizia della sua scomparsa, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha espresso profondo cordoglio: “Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di, vittima di un gravequi a Fossacesia. Abbiamo sperato tutti che potesse farcela, e la notizia della sua morte mi addolora molto. Conoscevo bene, e ogni nostro incontro era un momento di allegria.