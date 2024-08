86enne imbocca l’autostrada contromano | frontale devastante bilancio pesante

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Unincidente si è verificato a Borgosatollo, teatro di un terribileche è costato la vita a due persone: Pietro Meini, un 28enne di Bagnolo Mella, e Bruno Agnari, unresidente a Ghedi. Le dinamiche del terribileSono ancora in corso le indagini, ma da una prima ricostruzione sembra che l’a bordo di un’Audi A3 abbiatosulla bretella stradale lo svincolo di Borgosatollo per poi procedere in direzione Castenedolo. In direzione opposta stava sopraggiungendo il 28enne, anche lui alla guida di un’Audi A3, che si è ritrovato improvvisamente l’auto dinanzi e, nonostante la brusca frenata, non è riuscito ad evitare l’impatto ribaltandosi col suo mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avuto il loro bel da fare per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto totalmente distrutte.