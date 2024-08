Wesley Snipes infrange due record grazie a Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 agosto 2024)al suo essere riapparso innei panni di Blade,ha ufficialmente infranto due, come segnalato dal sito del Guinness dei primati battendo anche Hugh Jackman che era il detentore di uno dei due. Con il suo ritorno che avviene quasi 26 anni dopo aver interpretato per la prima volta il mezzo vampiro “daywalker” (alias Eric Brooks),batte la co-star diHugh Jackman per la carriera più lunga come personaggio Marvel live-action. Dopo che Jackman ha interpretato per la prima volta(alias Logan) in X-Men del 2000 , ci si aspettava che battesse il Professor Charles Xavier di Patrick Stewart per il titolo con la sua ultima performance. Con più di 19 anni dalla sua ultima apparizione in Blade: Trinity (2004),rivendica anche il più lungo intervallo tra le apparizioni di personaggi nei film Marvel.