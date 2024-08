Volontari in prima fila | Così recuperiamo le panchine distrutte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Sono i cittadini più attivi e volenterosi: quelli che, senza chiedere nulla in cambio, si danno da fare per salvaguardare la città e per curarla al meglio. Sono iinscritti all’Albo cittadini attivi del Comune, tra cui il gruppo verde-del Comitato anziani orti S.Agnese S.Damaso. Proprio questi ultimi, in questi giorni sono impegnati nella ristrutturazione, al parco adiacente via De André, dellesemi. "Siamo lavorando nel cantiere aperto in zona Madonnina – spiega ilo Marco Testoni – sono circa una ventina ledanneggiate e il settore lavori pubblici e manutenzione, per conto del Comune ci ha chiesto di metterle a posto fino a che la nuova Giunta non delibera la fornitura di nuove assi. Intanto – racconta –quelle vecchie.