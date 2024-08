Viaggiare? Mai senza amici in carta e inchiostro Parola e consigli di onorevole editore

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 11 agosto 2024) Un libro è uno speciale compagno di viaggio, a volte il migliore, ti parla quando vuoi tu ma ti può comunque stupire. Ma la stessa immensa compagnia vale anche per chi non può o non vuole partire, con un vantaggio ulteriore: c’è a disposizione un’intera libreria, con volumi che non hai mai avuto il tempo di aprire oppure che credi sia il momento giusto di togliere da quella mensola, alla ricerca di sensazioni e alchimie necessarie. Il tempo per leggere va sempre e comunque scovato ed il libro giusto in un viaggio o un periodo particolare può diventare uno dei ricordi più intensi, come una istantanea o un bacio inaspettato. Ombrellone o città d’arte, tenda o albergo con mille comfort, la scelta degliinè fondamentale e non si dovrebbe necessariamente andare a pescare un libro novità, la scelta può essere più ampia.