Venezuela spariti due italiani oppositori di Maduro Di Giuseppe FdI | uno è tenuto in un centro di tortura

(Di domenica 11 agosto 2024) “Mio padre Amerigo De Grazia è stato prelevato in strada e portato nell’Elicoide, il piu’ grandedi torture del. Non è stato un arresto, è stato sequestrato”: lo ha denunciato la figlia dell’oppositore del regimeno di origine italiana, Maria Andreina De Grazia, intervistata dal Tg1. Le retate didopo la contestata vittoria di Nicolasalle presidenziali del 28 luglio hanno preso di mira anche moltini con radici italiana, oriundi o con doppio passaporto. Fatti sparire dal regime diAmerigo De Grazia e Antonio Calvino “Ho tanta paura per la mia vita”, ha aggiunto la giovane, “nessuno può considerarsi al sicuro fino a quandosara’ presidente”.