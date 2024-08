Un’altra settimana sulle note di Rtc Ancora nel segno delle ricorrenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) PRATO Il palinsesto di Rtc di questasi snodadue: il centenario di Puccini e quello del tenore Carlo Bergonzi, nato nel luglio del 1924. I nostri consigli s’intrecciano con queste figure cominciando però oggi alle 16.44 con una breve, disorientante, clip sonora: quattro sassofoni, strumento contemporaneo per Sciarrino che traduce i madrigali di Gesualdo da Venosa del 1561-1619. Segue alle 17.04 l’imponente musica di Brahms con Abbado e i Berliner Philharmoniker. Serata all’opera alle 20.30 ricordando Bergonzi, tenore per Cavalleria-Pagliacci-Karajan 1965. Lunedì per Vivaldi e Fabio Biondi direttore e violino alle 12.40. Da non perdere la storica "Tosca" di Puccini del 1965 diretta da Prétre: Callas, Bergonzi, Gobbi (alle 20.30), cui segue alle 22.35 una galleria di romanze per le voci storiche di Bjorling e Gedda, tenori per Puccini.