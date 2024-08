Taylor Swift l’allarme terroristico non fa paura | schizzano alle stelle i biglietti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 11 agosto 2024)per il possibile attentatonon ferma i fan: i prezzi deidi Tayloraggiungono cifre esorbitanti Volete il nome della star dell’anno? In realtà ci sono pochi dubbi.con il suo tour internazionale sta facendo cantare tutto il mondo, riempiendo stadi e palazzetti. Milioni sono le persone che hanno fatto a gara per avere un suo, migliaia – forse anche di più – quelle disposte ad acquistarli per cifre esorbitanti pur di no perdersi uno spettacolo ritenuto umido. La-mania ha così contaminato ogni popolazione, ha cancellato le differenze sociali e culturali, unendo tutti sotto una sola bandiera, quella della musica. Una febbricitante passione che sembrerebbe, tra l’altro, non avere alcun limite, neanche quando a minarla sono eventi che mettono teoricamente a rischio la vita di molte persone.