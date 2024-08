Strade al via le manutenzioni Coinvolta anche la periferia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Al via 700mila euro di lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcunecomunali. La gara d’appalto, aggiudicata da una ditta umbra, si è conclusa ora sono al vaglio i documenti per la consegna lavori. Gli interventi, particolarmente attesi nella città della carta, con tutta probabilità saranno effettuati a partire da settembre. "Sono stati evidenziati – si legge nella determinazione del dirigente - alcuni tratti dicomunali ammalorati e necessitanti di interventi di manutenzione o ripristino con le seguenti lavorazioni: ricariche con binder chiuso nei tratti che presentano avvallamenti pronunciati, fresatura conglomerato bituminoso e chiusura delle principali buche presenti sulla sede stradale". Oltre alla "pavimentazione con conglomerato bituminoso".