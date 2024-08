Stadio Biancani frena Progetto in stand by E ’Pesarello’ tarda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) "Per l’ammodernamento del Benelli vado avanti con Aspes o avete idee diverse?". La domanda l’ha posta il sindaco Andreaa Mauro Bosco, imprenditore e presidente della Vis Pesaro calcio, società che gestisce lo. Che cosa le è stato risposto, sindaco? "All’incontro Bosco mi ha detto che preferirebbe che l’investimento con Aspes non andasse avanti". Perché? "Quando ho voluto un incontro per capire se l’amministrazione comunale avesse come unica opzione andare avanti con Aspes per l’abbattimento della vecchia tribuna Prato e riqualificazione dell’area con farmacia e servizi, Bosco, presidente della società che gestisce l’impianto, mi ha chiesto di concedere loro un po’ di tempo perché stanno valutando se hanno le coperture economiche necessarie. La Mati Group vuole verificare se può affrontare l’ammodernamento o addirittura la costruzione del nuovo".