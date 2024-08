Sedicesima giornata Parigi 2024 | l’Italia chiude con un oro storico nel volley femminile

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 agosto 2024) Si conclude nel migliore dei modi la spedizione olimpica per i nostri colori. Neaed ultimaconquista per la prima volta l’oro nelgli Usa con un netto 3-0, a dimostrazione di un match senza storia.: L’ ITALENTRA NELLA STORIA Una meravigliosa Nazionaleiscrive per la prima volta il suo nome nell’albo olimpico delconquistando il primo oro. Avvio arrembante delle azzurre che intimoriscono le avversarie portandosi sul 5-1. Dopo aver firmato il 15-1, le ragazze di Velasco si disuniscono consentendo alle americane di entrare in gioco(18-15). Dopo un time-out,riprende a giocare come sa portando a casa il primo set(25-18). Nel secondo parziale gli Usa hanno una reazione e tengono fino all’8-8, dove le azzurre vanno via.