Pavard dalla panchina in Chelsea-Inter | Bisseck convince! Due possibilità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024), dopo l’esclusione contro l’Al-Ittihad, rimane fuori anche dall’undici iniziale disi è dimostrato uno degli uomini più in forma di questo precampionato, tanto che Inzaghi non ne ha mai fatto a meno. Il francese dovrà faticare per ritrovare una maglia da titolare? ANCORA– Benjamin, dopo un Europeo trascorso praticamente in, ha fatto ritorno ad Appiano Gentile con due giorni di anticipo ma in campo si è ancora visto poco. Il francese è stato escluso dall’undici iniziale di-Al-Ittihad e anche contro il, nell’ultimo test amichevole prima dell’esordio in campionato del prossimo 17 agosto, parte