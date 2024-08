Pakistani l’appello del rettore Montanari | Tutte le istituzioni facciano la loro parte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) L’accoglienza deirichiedenti asilo torna di stringente attualità, all’indomani della lettera deldell’Università per stranieri Tomaso, che evidenzia alcuni problemi nel rapporto con i giovani stranieri. "Uso improprio dei servizi e degli spazi, casi spiacevoli di comportamenti indecorosi di chi lavora presso l’ateneo e nei confronti delle studentesse e degli studenti che frequentano le lezioni", scrive, aggiundo anche che "situazioni sgradevoli anche alla mensa di Sant’Agata". Una lettera indirizzata a tutti i componenti del tavolo che si occupa della questione (la prossima convocazione è per lunedì 26 agosto) e che porta alla luce un problema emerso nelle ultime settimane ma a fronte di una situazione che si protrae ormai da anni, con i numerosi richiedenti asilo in cerca di accoglienza.