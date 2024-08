Missili russi sul centro di Kiev | morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 agosto 2024) 7.30 Esplosioni nele nell'est di. Un uomo di 35 anni e suo figlio di 4 anni sono rimasti uccisi, fanno sapere i servizi di soccorso ucraini. Altre persone sono state gravemente ferite in un condominio nel quartiere periferico di Brovary. Nella notte allerta aerea in gran parte del Paese.L'aeronautica ucraina riferisce di attacchi con droni in 5 regioni. E da parte russa si segnalano feriti,di cui 2 alcuni gravi,a Kursk e attacchi di droni nella regione di Belgorod.