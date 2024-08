Mattarella a Malagò strepitoso torneo per l' Italvolley

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio, secondo quanto si apprende, ha chiamato il presidente del Coni, Giovanniper chiedergli di dire alle ragazze della pallavolo italiana che ha seguito tutte le loro partite e di far loro i complimenti per questoolimpico. Ha inoltre espresso i complimenti all'allenatore Velasco e al presidente della federazione, Manfredi per questo oro e al presidenteper i tanti successi italiani in queste Olimpiadi.