L’incredibile storia di Roncadelle paese di 9mila abitanti con tre medaglie d’oro

(Di domenica 11 agosto 2024) Sembra unaimpossibile, invece il piccolo paesino dicelebra un trionfo olimpico senza precedenti grazie alla 28enne Anna Danesi, centrale della nazionale femminile di volley, che ha conquistato l’oro a Parigi. Questo successo si aggiunge a quello di Alice Bellandi nel judo, nella categoria 78 chilogrammi, e di Giovanni De Gennaro nel kayak, avvenuti in una coincidenza eccezionale il 3 agosto, con learrivate nel giro di soli 19 minuti.Leggi anche: Bruno Vespa: “Egonu e Sylla simbolo di integrazione”. Scoppia la polemica: “Sono nate in Italia” Nelre olimpico,, un comune di 9300in provincia di Brescia, chiude in un prestigioso 28° posto. Con tre ori, il piccolosupera realtà sportive di peso come Danimarca, Croazia e Giamaica, e si allinea a nazioni di grande rilievo come Brasile, Iran e Ucraina.