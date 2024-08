L’estate da ballare a ritmo di reggae La nuova grande festa Bababoom

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Non è solo un festival il, è un progetto musicale, un’idea di mondo, un modo per prendersi cura di uno degli angoli più naturali e intatti della città. Archiviata l’edizione di quest’anno del festival, che ha conquistato numeri da record e unapprezzamento di pubblico, l’associazione che si prende cura dello spazio del festival a Marina Palmense rilancia e propone un Ferragosto al. L’appuntamento è per mercoledì 14 agosto, a partire dalle 21,30, con la musica di qualità da vivere rigorosamente sotto le stelle e vicino al mare. In scena un ospite d’eccezione, Lion D. Nato a Londra da madre italiana e padre nigeriano è cresciuto a Pesaro e si è avvicinato in tenera età alla musicache lo ha appassionato fin da subito. Illo ha aiutato ad avvicinarsi alle sue radici africane e ad affrontare le difficoltà dovute al razzismo.