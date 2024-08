L’Anello delle Orobie punto focale del turismo in Alta Val Seriana | cresce la sua attrattività internazionale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 agosto 2024) Ardesio. L’estate 2024 ha segnato un notevole incremento diinVal, grazie anche al rinnovato interesse per, un percorso naturale che affascina per la sue bellezza paesaggistiche e offre un’esperienza immersiva agli escursionisti che arrivano da ogni angolo d’Italia (e non solo). Le otto tappe del, che si snodano attraverso la Vale Brembana, richiedono una preparazione adeguata, ma ripagano con panorami mozzafiato e un’avventura a tu per tu con le montagne bergamasche.