La felicità come scopo della vita a partire dalle aule scolastiche Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 11 agosto 2024) Inviata da Simone Billeci - Il tema del significato e dello, in particolare in relazione allae alla realizzazione personale, è stato al centro del pensiero filosofico fin dai tempi antichi, e continua a essere di grande rilevanza nella pedagogia contemporanea. La filosofia greca offre intuizioni preziose che sono state riprese e reinterpretate da filosofi moderniUmberto Galimberti, fornendo una cornice di riflessione che può essere di grande utilità per chi si appresta a iniziare un nuovo anno scolastico, sia per gli studenti che per gli insegnanti. L'articolo La, a