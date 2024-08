La cena degli albergatori L’evento in via Cavallotti Tradizione quarantennale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) La prima edizione risale all’ormai lontano 1984. Esattamente quarant’anni fa, infatti, fu organizzata nel giorno della vigilia di Ferragosto la primain via Felice(per antonomasia la stradahotel di Montecatini). E il tradizionale appuntamento non si è mai fermato, neppure in piena pandemia (seppure con tutte le precauzioni sanitarie e i distanziamenti imposti dalla normativa). A inventarsifurono quattro tra i più grandimontecatinesi: Aldo Filesi, Renzo Taddei, Ilio Boldrini e Giuseppe Laico. Un’idea allora per certi versi innovativa e rivoluzionaria, una felice intuizione che nacque non all’interno delle nostre terme, ma in un bar di Vienna, il Sacher per la precisione, dove i quattro imprenditori si resero conto del piacere della clientela di consumare un pasto o una bevanda negli spazi esterni.