Grave incidente morti marito e moglie | il dramma delle figliolette rimaste orfane

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 11 agosto 2024)in Sicilia,: le– Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 10 agosto 2024, sull’autostrada A20 Messina-Palermo, unsinistro ha distrutto una famiglia all’altezza di Brolo. A restare uccisi. Sopravvissute ledella coppia. ( dopo le foto) Leggi anche: Malore improvviso al mare, Silvia Coppolino muore a 24 anni mentre è in vacanza Leggi anche:terribile, tragico schianto tra 10 auto: tutto bloccatomortale in Sicilia: perdono la vitaPoco prima14:30 unstradale si è verificato sul viadotto Pozzo, in direzione Palermo, poco prima dei caselli di Brolo, sulla Messina-Palermo, la A20. A perdere la vita