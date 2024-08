Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sposano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 agosto 2024)si sono conosciuti e innamorati durante un’edizione del Grande Fratello Vip così pregna e ricca di avvenimenti che purtroppo (per loro) sono passati un po’ inosservati. Era l’edizione di Soleil Sorge e dell’alchimia artistica con Alex Belli e Delia Duran, delle sorelle Selassié e di Manuel Bortuzzo; ma anche di Giucas Casella e Francesca Cipriani, di Katia Ricciarelli, dei Basciagoni e delle spaccate di Carmen Russo. Eravamo felici e non lo sapevamo. Era il 2021 eera entrato in quella casa col ticket di “ex di Belen Rodriguez”. All’interno delle mura di Cinecittà per mantenere quello status ci provò con Soleil Sorge, ebbe un breve flirt con Sophie Codegoni e alla fine puntò la modella, che entrò settimane dopo. Un amore su cui, almeno personalmente, credevo poco.