Francia-USA oggi in tv orario finale basket femminile Olimpiadi 2024 | programma streaming dove vederla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Per la prima volta le due finali delvedono in campo le stesse due squadre. Se quella maschile è stata appannaggio degli USA, ma con una serie di miracoli di Steph Curry, in quellalacerca una forse ancora più difficile rivincita contro una squadra che nel contesto olimpico non ha mai perso e che non ha intenzione di farlo proprio ora. Le transalpine sono state, per certi versi, anche la sorpresa della rassegna a cinque cerchi. Non per la forza, che tra quarti e semicomunque la collocava, ma per l’aver saputo superare il Belgio e mettersi dentro un ultimo atto che è replica delladel 2012. Questa, però, si risolse in un autentico dominio delle americane. Di allora è rimasta la sola Diana Taurasi, che ormai ha pochi minuti in campo, ma guida ancora d’esperienza. Il torneo olimpico divedrà le semifinali giocarsi