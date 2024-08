Evenepoel e il dolore insopportabile che ha dovuto superare | Risalire in bici è stato un inferno

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 11 agosto 2024)e ilche ha: "inun" Remcoritorna a casa come un eroe, con gli occhi gia fissati su nuove conquiste Dopo aver fatto incetta di medaglie ai recenti Giochi Olimpici di Parigi 2024, la giovine promessa del ciclismo belga, Remco, è rientrato in patria tra gli applausi di fan e media. Il campione non nasconde l'emozione per i traguardi già raggiunti e non vede l'ora di gettarsi a capofitto nelle prossime avventure sportive. La giornata del suo ritorno è stata un vero e proprio evento: cinque ore di pedalata hanno permesso ai suoi seguaci di condividere la strada con lui. Poi, durante una conferenza stampa tenutasi a Schepdaal, Remco ha discusso i suoi piani per la fine della stagione, dimostrando una concentrazione da vero pro sulle competizioni all'orizzonte.