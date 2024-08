Ciclismo su pista Lavreysen e Andrews dominanti nel keirin e nello sprint

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Si deve chiudere l’ultima gara delsuolimpico. L’omnium femminile sta per incoronare Jennifer Valente per la seconda volta consecutiva dopo il successo di tre anni fa a Tokyo, mentre Letizia Paternoster è assai lontana dal podio. Ma sono state assegnate anche altre due ori a cinque cerchi. Nelmaschile esulta ancora una volta Harrie, che firma la sua tripletta personale con la velocità a squadre e quella singola. Ancora una volta è Matthew Richardson a provare a mettergli i bastoni tra le ruote, ma il ciclista orange si impone per 56 millesimi.