Benevento-Taranto Lamesta subito straripante | Felice per i tre gol che bella la città

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl test contro il, come ribadito davanti ai microfoni anche da mister Auteri, non può essere considerato attendibile considerando la situazione attuale dei pugliesi, ma segnare non è mai semplice e Davideha rotto il ghiaccio in giallorosso mettendoa referto tre gol. Un bel modo per presentarsi ai suoi tifosi, consapevoli che una buona fetta del destino della Strega in questa stagione passerà dai suoi lampi di classe e dalle sue devastanti accelerazioni. IMPEGNO – “Sicuramente, come ho detto dal primo giorno che sono arrivato, darò il massimo per tifosi e società. Mi dispiace per ilma fare gol è sempre bello per un attaccante. Con i compagni di reparto mi sto trovando davvero bene e sono ottimi ragazzi anche fuori dal campo. C’è grande feeling con Manconi come lo scorso anno l’ho avuto con Morra.