Atletico Madrid-Juventus amichevole | tv streaming formazioni pronostico

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 11 agosto 2024)è un’e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili, diretta tv e. Il precampionato dellaè stato tutt’altro che esaltante. I risultati delle amichevoli non possono essere fonte di preoccupazione, ma la sconfitta col Norimberga e il pareggio col Brest hanno reso chiaro quanto la squadra bianconera sia attualmente un cantiere aperto con su mostrato il cartello di lavori in corso. L’allenatore dellaThiago Motta (LaPresse) – IlVeggente.it I piani di calciomercato dellastanno procedendo al rallentatore, perché tanti calciatori che non fanno più parte del progetto del nuovo allenatore Thiago Motta non hanno ancora trovato una nuova squadra. E così stanno tardando anche i nuovi arrivi, su tutti quello di Koopmeiners che dovrebbe essere centrale nella manovra offensiva.