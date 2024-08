Antonio La Torre promuove l’Italia | Potenza mondiale dell’atletica | profumo di futuro nei quarti posti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)ha archiviato le Olimpiadi di Parigi 2024 con all’attivo tre medaglie (l’argento di Nadia Battocletti sui 10.000 metri, i bronzi di Andy Diaz nel salto triplo e di Mattia Furlani nel salto in lungo) e il sesto posto nella classifica a punti, ovvero quella che tiene in considerazioni i piazzamenti nelle prime otto posizioni in ogni singola gara (la nostra Nazionale ne vanta ben 17). Un bilancio che non può tenere botta rispetto ai cinque ori di Tokyo 2020, ma che è decisamente rimarchevole e di spessore. Il DTLaha promesso la spedizione tricolore ai Giochi: “Di solito devo frenarlo ma stavolta scavalco il presidente Mei. La domanda a Parigi era:ha posto nel mondo? La risposta è sì.