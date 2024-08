Antonio Franchini | Il puzzo la rabbia il rancore | questa era mia madre E il mio libro è il suo monumento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Angela puzza, non ha amica che rimanga come non permane in lei nessun sentimento che non sia la, con la quale cuoce a fuoco lento i propri pregiudizi insieme alla diffidenza, al, "alle frittate sfilacciate e alle polpette solitarie in sugo casuale" che sostengono la sua unica fede, il cibo. Angela esagera, giudica, parla a sproposito, si appropria di meriti e titoli altrui. Prevarica, manipola, mette i figli uno contro l’altro, esercita su di essi "il controllo, sugli altri consanguinei la condanna". E "se non c’è proprio nessuno che si oppone è lei a contraddirsi, da sola, per non essere d’accordo neanche con se stessa".