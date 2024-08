Verso Benevento-Taranto Auteri | Non esiste una formazione tipo Esuberi? Porte aperte a tutti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 5 minutiIlè atteso domani (ore 20) dall’esordio in Coppa Italia di Serie C contro ilche arriverà nel Sannio con la rosa ridotto all’osso e con tanti ragazzi della Primavera dopo i tanti addii dei calciatori che hanno chiesto la rescissione per la crisi societaria che sta interessando il club Jonico. A presentare il match contro i siciliani ci ha pensato mister, nella consueta conferenza stampa di avvicinamento alla gara. Out Agazzi e Simonetti ai quali si è aggiunto Nardi che nell’allenamento di ieri pomeriggio si è fatto male al ginocchio e non ci sarà contro i rossoblù. AVVERSARIO – “Mi rammarica che ilha questi problemi, a pieno organico ha dimostrato lo scorso anno di essere una squadra importante. Tuttavia è sempre calcio d’agosto e adesso non è il momento di dare giudizi ma avremmo preferito che loro fossero al completo.