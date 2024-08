Trovato morto in una scarpata l’escursionista milanese disperso a Gressoney

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Le richerche partite nella tarda serata di venerdì 9 agosto sono terminate con il peggior epilogo possibile. È statosenza vita l'escursionista di 67 anni, di Milano, che risultavada in val di. L’uomo è caduto per alcuni metri in una, lungo un sentiero, il numero 7, sopra Gaby (Aosta). Era in villeggiatura e ieri mattina era uscito dicendo di andare a fare una escursione al colle della Vecchia, valico a 2.185 metri di quota che si trova tra i comuni di Gaby e Piedicavallo (Biella). Non vedendolo più rientrare a casa e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, i familiari avevano dato l'allarme, facendo partire le ricerche.